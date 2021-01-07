Российский сенатор Алексей Пушков констатировал развал гражданского мира в США после штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа. Об этом он написал в Telegram-канале.

При этом этот процесс был запущен не республиканцами, а участниками протестов Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»), которые вспыхнули по всей стране в конце мая 2020-го. «И конец гражданского мира, выражающийся в небывалом по охвату и остроте расколе общества, — качественно новое состояние нынешней Америки», — указал парламентарий.

По его словам, беспорядки в Вашингтоне нельзя считать попыткой госпереворота или преддверием гражданской войны. «У демонстрантов не было оружия, не было лидеров, не было программы действий, они не были поддержаны ни частью спецслужб, ни силовых структур, ни даже ни одной политической силой и ни одним политиком-республиканцем», — отметил Пушков. Однако произошедшее все-таки было противозаконным действием, добавил он.

Кроме того, эти события нанесли «сокрушительный удар по державе, претендующей на мировое лидерство», отметил сенатор в другой публикации.

Ранее Пушков утверждал, что в случае победы демократа Джо Байдена на выборах президента США холодная война с Россией может перейти в интенсивную фазу. По его прогнозам, при демократах усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Москву по вопросам прав человека и положения меньшинств. Администрация Байдена будет пытаться сплотить вокруг себя страны Европы и ряд других государств, используя для этого их мобилизацию на антироссийской почве.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.