Пушков предсказал Байдену провал в улучшении мира

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил деятельность политиков, которых жители Германии назвали способными изменить мир к лучшему. Об этом он порассуждал в Telegram-канале.

По данным опроса, проведенного институтом INSA, в тройку лидеров вошли избранный президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Пушков подверг критике результаты исследования. «Почему именно они способны "изменить мир к лучшему", не ясно, кроме одного критерия: все трое представляют либеральные правящие круги западного мира», — удивился он. Так, Меркель уйдет в отставку через полгода, а Макрон столкнулся с масштабной эпидемией, протестами «желтых жилетов» и радикальными исламистами, поэтому он занят наведением порядка во Франции, уточнил парламентарий.

Попадание в список Байдена Пушков объяснил политической психологией немцев — в Германии якобы есть давняя традиция возлагать надежды на США и американцев. При этом российский сенатор посоветовал им не полагаться на Байдена. «И возраст преклонный, и Америка нестабильна, и пандемия там далека от завершения», — уточнил он.

По мнению сенатора, опрос показал дефицит лидеров в западном мире, а не обоснованность надежд участников опроса.

В ноябре 2020-го Пушков утверждал, что в случае победы Байдена на выборах президента США холодная война может перейти в интенсивную фазу. По его прогнозам, при демократах усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Москву по вопросам прав человека и положения меньшинств. Администрация Байдена будет пытаться сплотить вокруг себя страны Европы и ряд других государств, используя для этого их мобилизацию на антироссийской почве.