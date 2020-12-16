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Пушков оценил совет экс-помощницы Трампа Байдену насчет России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков оценил совет экс-помощницы президента США Дональда Трампа Фионы Хилл насчет России, который она дала избранному главе государства Джо Байдену. Свое мнение он выразил в Twitter.

Пушков назвал труднообъяснимым внимание СМИ к рекомендации Хилл. По его словам, сам по себе совет чиновницы имеет нулевую ценность. «Пора перестать обращать внимание на каждый чих по нашему поводу со стороны западных политиков, тем более отставных», — отметил сенатор.

Ранее Фиона Хилл заявила, что Байдену не стоит перенимать пренебрежительный подход 44-го американского лидера Барака Обамы к России. Эксперт отметила, что мир сильно изменился, и новому президенту придется «думать иначе». Хилл подчеркнула, что многие из ключевых задач, стоящих перед Байденом, потребуют сотрудничества с российскими властями.

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