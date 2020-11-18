Пушков оценил слова Обамы об утрате Россией статуса сверхдержавы

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление бывшего президента США Барака Обамы об утрате Россией статуса сверхдержавы. Об этом он написал в Twitter.

По мнению парламентария, бывший глава государства недооценил Москву, когда называл Россию «региональной державой» и обещал «порвать в клочья российскую экономику». В итоге он совершил ошибку и «споткнулся о Россию», пришел к выводу Пушков. «Это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей», — привел пример он. Эти неудачи стали причиной того, что Обама злится на Москву, заключил сенатор.

Обама в своей новой книге «Земля обетованная» заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы. По его мнению, в первую очередь об этом свидетельствует то, что Москве не хватает союзников и военных баз. Кроме того, Россия по-прежнему слишком сильно зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. Также он отметил зафиксированные в ряде исследовательских организаций высокие показатели коррупции и низкую продолжительность жизни мужского населения.

Военный эксперт Виктор Мураховский оспорил слова бывшего президента, пояснив, что настоящим критерием, определяющим сверхдержаву, является военная мощь, и Россия ему полностью соответствует. Он подчеркнул, что на данный момент в мире существуют всего две сверхдержавы — Россия и США. Именно они располагают вооружением, которое способно в короткий срок полностью уничтожить любую другую страну.