Бывший президент США перечислил причины слабости России

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы. Он также перечислил причины ее слабости, пишет ТАСС.

По мнению бывшего американского лидера, государству не хватает союзников и военных баз. «России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире», — пишет Обама в своих мемуарах.

Он также указал на зависимость России от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений, и акцентировал внимание на том, что экономика страны в годы его президентства «продолжала уступать» экономикам таких стран, как Италия, Канада и Бразилия. Помимо прочего, политик отметил зафиксированные в ряде исследовательских организаций высокие показатели коррупции и низкую продолжительность жизни мужского населения.

Обама счел, что Москва во многом настроена против Вашингтона, о чем свидетельствует «блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН», а также «активизация усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» России.

Ранее сообщалось, что 44-ый президент США в своих мемуарах перечислил ряд политических фигур и рассказал о том, какое впечатление они на него произвели. Так, вспоминая президента России Владимира Путина, Обама отметил, что тот напоминал ему «воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго».

Мемуары под названием «Земля обетованная» описывают политическую карьеру Обамы и его первый президентский срок. Кроме того, там дается характеристика нескольких политических фигур с точки зрения бывшего главы государства. Книга поступила в продажу 17 ноября.