Бывший президент США описал свое впечатление о Путине

Бывший американский лидер Барак Обама в своих мемуарах перечислил ряд политических фигур и рассказал о том, какое впечатление они на него произвели, пишет Daily Mail.

Вспоминая российского лидера Владимира Путина, Обама отметил, что тот напоминал ему «воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго». При этом он отметил, что физически его бывший коллега был «непримечательным».

На страницах мемуаров он вспомнил и бывшего президента Франции Николя Саркози: по словам Обамы, тот «выпячивал грудь, словно задиристый петух». Обама также признался, что ему было скучно участвовать во встречах с бывшим председателем КНР Ху Цзиньтао — тот якобы монотонно зачитывал заранее заготовленный текст, заставляя американского лидера подумать о том, чтобы предложить «обменяться документами и сэкономить друг другу время, ознакомившись с ними на досуге».

Говоря о своем преемнике Дональде Трампе, Обама отметил, что тот воспользовался настроениями граждан перед выборами. «Он обещал избавление от тревожности миллионам американцев, напуганных присутствием темнокожего человека в Белом доме», — сообщается в выдержке из мемуаров.

Мемуары под названием «Земля обетованная» описывают политическую карьеру Обамы и его первый президентский срок. Кроме того, там дается характеристика нескольких политических фигур с точки зрения бывшего главы государства, находившегося у власти с 2009 по 2017 год. На страницах книги Обама признался, что знал о якобы имевших место попытках вмешательства в американские выборы со стороны России. Книга выйдет в свет 17 ноября.

Ранее сообщалось, что федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на президентских выборах в США. При этом прокуроры сочли, что расследование не было необходимым, поскольку никто не выявлял каких-либо обоснованных подозрений в массовом мошенничестве на выборах.

Претендент на должность главы Белого дома Джозеф Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Нынешний американский лидер Дональд Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.