Стало известно о планах Трампа объявить хуситов террористами

Администрация президента США Дональда Трампа планирует объявить террористами йеменских повстанцев-хуситов. Об этом стало известно Foreign Policy от дипломатических источников.

Издание пишет, что такое решение угрожает подрывом международных усилий по оказанию помощи Йемену, равно как и усилий по мирному урегулированию в стране при посредничестве ООН. При этом ООН и международные гуманитарные организации пытались отговорить администрацию Трампа от объявления хуситов террористами, однако, по всей видимости, принятие этого решения «неминуемо». В частности, против этого выступали спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс, Германия, Швеция, министерство обороны США и эксперты госдепартамента.

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«Они (администрация Трампа — Примечание Ленты.ру) думали об этом некоторое время, но Помпео (госсекретарь США — Примечание Ленты.ру) хочет это ускорить», — приводит издание слова дипломатического источника.

Издание отмечает, что такой шаг администрации Трампа является частью более широкого плана Белого дома и Помпео усилить давление на Иран и его союзников на Ближнем Востоке в последние месяцы пребывания у власти. Решение об объявлении хуситов террористами может осложнить усилия Джо Байдена по возобновлению переговоров с Ираном по его ядерной программе. Во время своей президентской кампании Байден обещал вновь присоединиться к ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году администрацией Обамы, от которой Трамп отказался два года назад.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.