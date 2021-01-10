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Пушков назвал три главные проблемы России в 2021 году

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал три проблемы, с которыми России предстоит справиться в 2021 году. Его слова приводит РИА Новости.

По словам сенатора, главными проблемами наступившего года станут выход из пандемии, диктат интернет-гигантов и изменения, происходящие в США.

Пушков заявил, что преодолеть пандемию поможет вакцинация, а справиться с сетевыми гигантами, которые не будут выполнять требования России, поможет развитие собственных платформ.

Развитие отношений с Америкой, полагает сенатор, зависит от способности России противостоять ее давлению, которое будет только увеличиваться.

Ранее Алексей Пушков спрогнозировал внешнюю политику США в отношении России и Китая при Байдене. По его словам, страна усилит противостояние Китаю и России, так как рассматривает их как идеологических, политических и геоэкономических противников.

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