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В России оценили планы Маска по колонизации Марса

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков оценил планы основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска по колонизации планеты Марс. Свое мнение он выразил в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Пушкова, о серьезности намерений Маска можно говорить лишь в том случае, если предприниматель лично отправится на Красную планету вместе со своей первой экспедицией. «Все остальное - лишь слова, пиар и бизнес», — заключил сенатор.

Ранее Илон Маск, ставший самым богатым человеком в мире, решил распродать все имущество ради заселения Марса. Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен, когда речь идет о Марсе.

В конце 2020 года Маск объявил о планах построить на Марсе автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли. Он не намерен соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого хочет полагаться на принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли». К 2050 году бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек.

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