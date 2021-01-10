Состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что состояние предпринимателя выросло на 14,5 миллиарда долларов. На второй строчке рейтинга — основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние увеличилось на 1,09 миллиарда долларов и в общей сложности достигло 186 миллиардов.

На третьем месте оказался основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Его состояние выросло на 225 миллионов долларов, и сейчас оно оценивается в 134 миллиарда.

В начале января стало известно, что в результате роста курса акций Tesla состояние Маска превысило 185 миллиардов долларов. В результате он стал самым богатым человеком в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса, которому этот титул принадлежал последние три года.