Илон Маск отказался признавать земные законы в будущей колонии на Марсе

Глава компании SpaceX Илон Маск отказался признавать в будущей колонии на Марсе, которую он планирует основать, земные законы. Эту планету бизнесмен объявил свободной, сообщает Daily Mail.

Соответствующее заявление было опубликовано среди условий бета-тестирования пользовательских услуг интернет-компании Starlink, которая принадлежит SpaceX. В разделе «управляющие законы» заявлено, что компания не намерена соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого примет принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли».

Соответствующие условия предоставления услуг были опубликованы пользователями Twitter. Они появились через неделю после того, как Маск заявил о планах построить вокруг Марса систему спутников, а также автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли.

О своих планах построить такое поселение Маск заявил на прошедшей неделе во время совещания Марсианского общество. Он подчеркнул, что построить город нужно до Третьей мировой войны, которой, как он надеется, никогда не случится, однако после нее такой шанс точно будет маловероятен. В конечном итоге бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек к 2050 году.