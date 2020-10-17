Илон Маск выбрал район для первой обитаемой базы на Марсе

Наиболее подходящим местом для размещения первой базы на Марсе являются северные районы планеты. Об этом заявил основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск, передает ТАСС.

По его словам, первым марсианам следует выбирать районы, где есть лед, поскольку этот материал можно будет перерабатывать для получения кислорода и энергии. Кроме того, в северных широтах Красной планеты легче совершать посадку космических аппаратов.

В августе 2019-го Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету.

В сентябре того же года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.