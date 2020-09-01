Основатель SpaceX Илон Маск определил главную сложность в колонизации Марса. По его словам, создать на Красной планете базу для постоянного проживания людей гораздо сложнее, чем добраться до Марса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной проблеме полета человека на эту планету, передает ТАСС.

По словам предпринимателя, создание самодостаточной базы — трудная задача, во время исполнения которой высока вероятность гибели.

Тем не менее он заверил, что рано или поздно SpaceX «доберется» до Марса. «Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен (...) Если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением», — сказал миллиардер.

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Маск добавил, что для полета на Марс потребуется много людей. «Хочу подчеркнуть, что это очень трудно и опасно, не для слабонервных. (...) Это будет довольно рискованное, но интересное приключение», — заключил он.

В августе 2019-м Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету.

В сентябре того же года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.