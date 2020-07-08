Ученый рассказал о защите от радиации на Луне и Марсе

Человек сможет защититься от радиации на Луне и Марсе, если построит жилые помещения на глубине около метра, рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, для защиты от галактических космических лучей человеку необходимо «забуриваться» на глубину больше 70 сантиметров. «Если глубина будет меньше, то доза радиации наоборот будет больше», — пояснил Шуршаков.

В сентябре 2019 года основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

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