Запуск к Марсу первого зонда ОАЭ показали на видео

Запуск ракеты-носителя с зондом ОАЭ Al Amal («Надежда») к Марсу для изучения планеты показали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Пуск состоялся с японского космодрома на острове Танегасима в понедельник, 20 июля, в 01:58 по времени ОАЭ (00.58 по Москве).

Впоследствии зонд успешно отделился от ракеты-носителя. Изначально планировалось произвести запуск 15 июля, но он несколько раз переносился из-за плохой погоды. ОАЭ называют запуск первой арабской миссией к Марсу. Сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд должен достигнуть планеты к 2021 году.

Начиная с августа 2006 года НАСА потратило 16,7 миллиарда долларов на создание лунно-марсианского обитаемого космического корабля Orion, аналогом которого, как уверяют в «Роскосмосе», является «Федерация» («Орел»).

В сентябре 2019 года основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship.