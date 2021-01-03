Илон Маск не смог выполнить свое обещание из-за 450 непроданных Tesla

Tesla в 2020 году продала 499 550 автомобилей. Об этом сообщается в годовом отчете производителя.

Материалы по теме На обочине Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды

При этом за год Tesla произвела 509 737 автомобилей, из которых в последнем квартале было собрано 179,7 тысячи машин. Большинство из них составили новые модели Model 3 и Model Y, и лишь 54,8 тысячи — ранние электромобили Model S и Model X.

Таким образом, основатель компании Илон Маск не смог сдержать свое обещание достичь к концу года отметку в 500 тысяч проданных машин. По мнению биржевых аналитиков, любое невыполнение задачи способно негативно сказаться на котировках акций Tesla.

Главной причиной роста продаж специалисты называют январское открытие завода Tesla в китайском Шанхае. Производство стало первым, расположенным за пределами Калифорнии, где находится штаб-квартира компании.