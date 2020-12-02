Бывший сотрудник раскрыл секрет Tesla и поплатился

Бывший сотрудник Tesla Мартин Трипп (Martin Tripp) выплатит американскому производителю электрокаров 400 тысяч долларов за то, что во время работы на компанию раскрыл секретную информацию, относящуюся к коммерческой тайне, пишет Bloomberg.

Трипп являлся инженером Gigafactory с 2017 по 2018 год. Во время работы в компании он тайно связался с журналистами и рассказал им, что компания Илона Маска не сможет достичь публично заявленной цели по выпуску 5 тысяч электромобилей Model 3 в неделю. Он также заявил, что Tesla использует при производстве дефектные аккумуляторы. В результате акции компании подешевели.

Tesla обвинила Триппа в мести за то, что ему отказали в повышении, и уволила сотрудника. После этого компания подала в суд на инженера, потребовав взыскать с него 167 миллионов долларов. По итогам разбирательства сумму снизили до 400 тысяч долларов.

Трипп со своей стороны заявлял, что пошел на разглашение информации, поскольку беспокоился за безопасность будущих владельцев Tesla. Он подавал встречный иск о клевете, обвиняя компанию, среди прочего, в несоблюдении экологических требований. Трипп требовал компенсации в 1 миллион долларов, однако его иск в итоге отклонили.