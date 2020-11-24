«Ночной кошмар» Илона Маска снова ударил по Tesla

Американский производитель электрогрузовиков Rivian, который называют «ночным кошмаром» Илона Маска, снова ударил по Tesla. Компания смогла продать первую партию электрического пикапа R1T всего за неделю. Bloomberg уточняет, что машины еще не собрали: из-за ограничения производственных мощностей большинство потенциальных покупателей вряд ли получат свою машину раньше первого квартала 2022 года.

Rivian не разглашает, сколько R1T Launch Edition предполагается выпустить, это будет единственная версия электрического пикапа в серийном производстве в период с июня 2021 года по январь 2022 года.

Цены на пикап (R1T) и внедорожник (R1S) Launch Edition начинались с 77,5 тысячи долларов. Предзаказ могли оформить только те, кто внес депозит в тысячу долларов. Несмотря на затянутые сроки, у Rivian есть шанс стать первой компанией, которая представит на рынок США электрический пикап — одну из самых ожидаемых категорий автомобилей. Главный конкурент — Tesla — обещает начать поставки в конце 2021 года, Ford делает электромобиль на базе F-150, а General Motors начнет производство своего Hummer за 80 тысяч долларов только следующей осенью.

Кроме обычных машин Rivian также разрабатывает грузовики для одного из своих инвесторов — Amazon. Планируется, что первые фургоны будут разводить покупки уже в 2021-м, но их технические характеристики пока не разглашаются.