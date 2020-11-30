Конкурент Tesla оказался на грани краха

Конкурент американского производителя электрокаров Tesla — компания Nikola — оказался на грани краха. Причиной стал отказ General Motors (GM) от доли в компании после обвинений в адрес стартапа в обмане партнеров и инвесторов. В результате акции Nikola в понедельник, 30 ноября, упали более чем на 20 процентов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Изначально GM планировала поставлять электрические батареи и топливные элементы для грузовиков Nikola, в том числе электропикапа Badger. В обмен она получила бы 11 процентов акций компании на сумму в 2 миллиарда долларов, а также место в совете директоров. Однако General Motors пересмотрела свою стратегию после скандала вокруг Nikola, пишет Bloomberg. Теперь стороны подписали необязывающий меморандум, согласно которому GM только предоставит топливные элементы для коммерческих грузовиков Nikola.

В сентябре компания Hindenburg Research, выступающая одним из акционеров стартапа, обнародовала расследование, согласно которому основатель Nikola Тревор Милтон вводил в заблуждение клиентов, партнеров и инвесторов. Компания установила, что в 2018 году Nikola в своем рекламном ролике, в котором показала движущийся на водородном топливе грузовик, на самом деле просто скатила его с холма. В Hindenburg Research также утверждают, что запатентованная технология Nikola приобретена у другой компании. Обвинения привели к тому, что Милтон был вынужден уйти в отставку.