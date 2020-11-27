В рынке производства электромобилей увидели признаки финансового пузыря

На рынке производства электромобилей надувается финансовый пузырь. Об этом предупреждает Bloomberg.

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Агентство обратило внимание на то, что рыночная стоимость компании Tesla на этой неделе превысила 540 миллиардов долларов, что в 250 раз больше ее ожидаемой прибыли в этом году. При этом с 2003 года Tesla как минимум дважды оказывалась на грани банкротства.

Также Bloomberg отмечает, что тройка торгующихся на американских биржах китайских производителей электрокаров — Nio, XPeng и Li Auto — не приносит прибыли. Хоть в совокупности их капитализация составляет 154 миллиарда долларов, за последний квартал вместе они поставили менее 30 тысяч автомобилей.

В июне основатель Tesla Илон Маск заявил, что его не волнует размер его капитала. «Эти цифры постоянно растут или падают. А на самом деле важно лишь создавать отличные продукты, которые нравятся людям», — сказал он.