Tesla задумалась о выпуске «принципиально новой» модели для Европы

Гендиректор Tesla Илон Маск задумался о производстве компактного электромобиля для европейского рынка. Это будет «принципиально новая модель», пишет CNBC.

Материалы по теме Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды Есть разряд Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду

Маск заявил, что, возможно, имеет смысл выпустить хетчбэк. По его словам, в США автомобили большие из-за личных вкусов американцев. Европейцы же предпочитают компактные машины. В настоящий момент Tesla продает четыре модели электромобилей: внедорожники Model Y и Model X, представительский седан Model S и бюджетный Model 3.

Маск рассказал, что один раз у него возникли проблемы с парковкой в столице Германии Берлине. «Я ехал на Model X по Берлину, у нас были довольно большие проблемы с поиском подходящего места для парковки», — отметил он. Все модели Tesla на несколько десятков сантиметров длиннее, чем популярные в Европе хетчбэки, такие как Volkswagen Golf, Ford Fiesta или Mini Cooper.

Компания также сообщила о планах наладить под Берлином производство аккумуляторных батарей, пишет Deutsche Welle. Как заявил Маск, оно станет самым масштабным в мире. Предприятие станет единственным для автогиганта, где будут изготавливаться не только машины, но и аккумуляторы для них.

Рыночная капитализация Tesla впервые достигла 500 миллиардов 24 ноября после того, как цена акций превысила 527,48 доллара за штуку.

Котировки Tesla демонстрируют рост на фоне новостей о том, что 21 декабря 2020 года компания войдет в биржевой индекс S&P 500.