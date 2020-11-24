Илон Маск стал вторым богатейшим человеком планеты

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку рейтинга богатейших людей планеты, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg.

Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса, его состояние выросло до 127,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 100,3 миллиарда долларов. Это стало рекордным годовым ростом. Капитал Гейтса оценивается в 127,7 миллиарда долларов.

На первом месте рейтинга остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет около 182 миллиардов долларов. Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.

Накануне, 23 ноября, акции американского производителя электрокаров Tesla побили рекорд стоимости в ходе торгов. К 18:51 по московскому времени цена одной акции поднялась до 524,96 доллара, прибавив 7 процентов к пятничному уровню закрытия. Котировки Tesla демонстрируют рост на фоне новостей о том, что 21 декабря 2020 года компания войдет в биржевой индекс S&P 500. За прошлую неделю бумаги подорожали на 16 процентов.

19 ноября сообщалось, что за день Маск разбогател на 7,6 миллиарда долларов и попал в тройку самых богатых людей в мире. Тогда его состояние оценивалось в 10 миллиардов долларов. Предприниматель вытеснил из тройки лидеров главу Facebook Марка Цукерберга (его капитал — 104 миллиарда долларов).