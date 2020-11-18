Илон Маск попал в тройку самых богатых людей мира

За день глава Tesla Илон Маск разбогател на 7,6 миллиарда долларов и попал в тройку самых богатых людей в мире, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Маск занял третью строчку, его состояние оценивается в 110 миллиардов долларов. Предприниматель вытеснил из тройки лидеров главу Facebook Марка Цукерберга (его капитал — 104 миллиарда долларов). Первое и второе место занимает глава Amazon Джефф Безос (185 миллиардов) и основатель Microsoft Бил Гейтс (129 миллиардов) соответственно.

Маск смог войти в тройку на фоне роста стоимости акций Tesla, которая в ходе торгов 17 ноября подскочила на 9 с лишним процентов — до 444,47 доллара за штуку. Бумаги автогиганта подорожали после новости о том, что в декабре компания войдет в индекс S&P 500 — список 505 избранных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США.

Эксперты полагают, что автопроизводитель резко подорожает, так как сможет привлекать деньги новых крупных фондов. Кроме того, новый статус позволит компании Илона Маска вести мировую экспансию, чтобы нарастить продажи.