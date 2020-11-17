Tesla побьет очередной рекорд и подорожает

Через месяц, 21 декабря, американский производитель электрокаров Tesla войдет в индекс S&P 500, говорится в сообщении S&P Dow Jones Indices.

Компания побьет очередной рекорд — ранее ни один участник индекса не стоил настолько дорого в момент попадания в него. Возможно, Tesla войдет в S&P 500 частями.

При этом автопроизводитель резко подорожает, так как сможет привлекать деньги новых крупных фондов, где участие в S&P 500 есть в условиях инвестирования. Сообщение о включении увеличило котировки компании на 13 процентов.

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Вхождение Tesla в список 505 избранных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США, ожидалось еще в сентябре. Тогда компания выполнила главное формальное условие — показала прибыль на протяжении четырех кварталов подряд. Однако индексный комитет проигнорировал успехи автопроизводителя и включил в индекс менее популярные компании.

Прибыль в пятом квартале и рекордные поставки электромобилей заставили пересмотреть отношение. Капитализация Tesla достигает 385 миллиардов долларов, весь индекс S&P «весит» порядка 28 триллионов долларов.

Как отмечает CNBC, такое решение может привести к массовым распродажам других акций на десятки миллиардов долларов, поскольку многие фонды захотят вложиться в Tesla. По оценкам индексного комитета, совокупная сумма продаж достигнет 51 миллиарда долларов. С начала года стоимость Tesla выросла в четыре раза.

Новый статус, отмечают эксперты, позволит компании Илона Маска вести мировую экспансию, чтобы нарастить продажи. В настоящее время ее доля выглядит слишком низкой по сравнению с конкурентами, но компания построила завод в Шанхае, а также строит новые фабрики в окрестностях Берлина и в американском Остине.