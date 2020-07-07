Tesla установила новый рекорд

Рыночная стоимость американской компании Tesla Илона Маска увеличивалась в среднем на 14 миллиардов долларов в сутки пять дней подряд, установив новый рекорд по приросту, пишет Bloomberg.

Капитализация предприятия составила 254,2 миллиарда долларов на момент публикации. Она выросла за пять дней на сумму, равную совокупной стоимости ценных бумаг трех ведущих американских автомобилестроителей General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler, которых называют большой детройтской тройкой (Detroit Three) из-за расположения штаб-квартир.

Tesla сообщила 2 июля, что во втором квартале поставила 90 650 автомобилей, хотя аналитики предсказывали поставки на уровне 83 тысяч единиц. Позитивно влияют на цену акций высокие темпы восстановления компании после кризиса, отмечают эксперты. Показатели многих других автомобильных предприятий между тем сокращаются из-за пандемии.

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Tesla обошла по капитализации практически все 500 компаний, представленных в фондовом индексе S&P 500. На момент публикации акции производителя электромобилей стоили 1371 долларов за штуку.

Цена на акций Tesla в июне впервые в истории поднялась выше тысячи долларов, достигнув 1005 долларов, а капитализация компании была равна 185,3 миллиарда долларов. Аналитики связали рекордное подорожание с растущим спросом на бюджетный электрокар Tesla Model 3 в Китае. За год стоимость бумаг компании выросла почти в пять раз.

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