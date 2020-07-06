Выпущенные назло трейдерам шорты Илона Маска раскупили за несколько минут

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выставил на продажу шорты назло трейдерам, которые предсказывали падение акций Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, в начале июля миллиардер пообещал выпустить одежду для трейдеров, которые не верили в рост акций Tesla. При этом известно, что они подорожали на 189 процентов с начала 2020 года, сделав компанию самым дорогим производителем автомобилей в мире.

В понедельник, 6 июля, на своей странице в Twitter Илон Маск объявил о выпуске продукта: на сайте компании появились короткие шорты из атласной ткани красного цвета с золотой надписью S3XY. Данная аббревиатура сложена из названий автомобилей производителя.

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Отмечается, что фанаты раскупили шорты через несколько минут после начала продаж. Стоимость вещи составляет 69 долларов 42 цента (около пяти тысяч рублей).

Журналисты связывают необычную цену шорт с постом предпринимателя в соцсетях, в котором он написал о возможном выкупе бумаг компании с биржи по 420 долларов за акцию. Из-за данной публикации Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в мошенничестве — Маску пришлось заплатить штраф в 20 миллионов долларов и уйти с поста председателя совета директоров компании.

О том, что акции Tesla рекордно подорожали, стало известно 10 июня. Их стоимость впервые в истории поднялась выше тысячи долларов, сумев за год увеличиться почти в 5 раз. Рост составил более 6,9 процента, а цена за акцию достигла 1005 долларов.

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