Илон Маск нашел покупателя на свои дома

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск нашел покупателя на несколько объектов недвижимости, выставленных на продажу весной 2020 года. Предположительно, четыре принадлежащих Маску дома в Лос-Анджелесе приобретет компания, подконтрольная местному девелоперу Арди Тавангаряну. Об этом сообщает Business Insider.

Общая сумма сделки может составить 62,5 миллиона долларов (4,4 миллиарда рублей). По данным издания, во владении Маска в свое время находилось семь домов в США, их совокупная стоимость составляла около 100 миллионов долларов (7 миллиардов рублей).

Материалы по теме Битва титанов Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?

«Маск подписал соглашение о намерении продать ряд объектов недвижимости в Лос-Анджелесе компании Arya Chalon, возглавляемой девелопером и дизайнером Арди Тавангаряном. Сумма соглашения не раскрывается. Компания консолидирует приобретенные объекты, чтобы реализовать уникальный строительный проект», — приводит Business Insider выдержку из пресс-релиза, опубликованного Arya Chalon.

О намерении избавиться от всего имущества Маск сообщил в Twitter 1 мая. Тогда же он написал, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. Вслед за этим заявлением акции упали на 7,1 процента, до 711,5 доллара США. Спустя пару дней в американской онлайн-базе недвижимости Zillow появились объявления о продаже двух домов, принадлежащих Маску.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru