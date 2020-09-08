Акции Tesla обвалились

Акции американского производителя электрокаров Tesla обвалились после того, как комитет S&P Dow Jones Indices в понедельник, 7 сентября, отказался включить его в индекс S&P 500, несмотря на выполнение всех формальных требований. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Материалы по теме Под колесами Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти? Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды

Стоимость бумаг компании упала на 11 процентов на премаркете (до открытия рынка) во вторник, 8 сентября, сделав Tesla одним из лидеров падения. Накануне торги на американской бирже не проводились в связи с Днем труда (Labour day).

Tesla за прошедший год подорожала в 10 раз. Одним из драйверов ее роста были ожидания инвесторов по включению компании в S&P 500 — один из ключевых фондовых индексов США, в который входят «голубые фишки» (самые крупные, ликвидные и надежные компаний со стабильными показателями). Если бы Tesla попала в S&P 500, спрос на ее бумаги продолжил бы расти за счет многочисленных фондов, которые ориентируются на индекс.

Для включения в индекс компания должна базироваться в США, ее капитализация должна быть 8,2 миллиарда долларов и выше. Кроме того, она должна отличаться высокой ликвидностью, не менее 50 процентов ее акций должны быть в открытой подписке. Последним условием является прибыль четыре квартала подряд. Несмотря на выполнение Tesla всех условий, комитет S&P Dow Jones Indices отдал предпочтение Etsy, Teradyne и Catalent.