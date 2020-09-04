Tesla переделают под европейцев

На заводе Tesla в Германии будут переделывать Model Y под европейцев. О редизайне рассказал основатель компании Илон Маск во время визита на единственный европейский завод, сообщает Bloomberg.

Он уточнил, что Model Y, произведенная в Германии, не будет просто копией стандартного автомобиля серии.

«Это на самом деле радикальная переработка основной технологии создания автомобиля», — сказал Маск, добавив, что подробности будут известны в конце сентября. По его словам, кроме непосредственно электрокаров на берлинском заводе будут производить и аккумуляторные батареи.

Завод в Грюнхайде станет первой производственной мощностью Tesla в Европе и сможет выпускать до полумиллиона автомобилей в год, запуск запланирован на лето 2021 года. Местные власти пообещали поддержать проект, однако против завода активно выступают местные жители. В частности, их не устраивает перспектива массовой вырубки деревьев. Кроме того, земля под будущий завод оказалась заминирована: там нашли несколько неразорвавшихся американских снарядов времен Второй мировой войны.