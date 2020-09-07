Tesla столкнулась с серьезным препятствием

Американский производитель электрокаров Tesla столкнулся с серьезным препятствием на пути в дальнейшем развитии. Комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить ее акции в S&P 500, хотя Tesla выполнила последнее условие попадания в индекс 500 крупнейших публичных компаний — показывала прибыль в течение четырех кварталов подряд. Об этом сообщает CNN.

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Вместо Tesla комитет включил в индекс акции Etsy (американская ярмарка мастеров), Teradyne (разработчик и поставщик автоматического испытательного оборудования) и Catalent (медицинская технологическая компания). Одновременно из списка выбыли H&R Block, Coty и Kohl’s.

Включение акций Tesla в индекс S&P 500 способствовало бы дальнейшему росту стоимости бумаг, поскольку повысило бы спрос на них со стороны многочисленных фондов, которые ориентируются на индекс. Ожидания, что Tesla включат в S&P 500, были одним из драйверов роста акций в последние месяцы. В S&P Dow Jones Indices отказались комментировать решение не включать в индекс Tesla.

S&P 500 является одним из ключевых фондовых индексов США и считается показателем успеха крупнейших американских публичных компаний. Для включения в S&P 500 претендент должен базироваться в США, его капитализация должна быть 8,2 миллиарда долларов и выше. Кроме того, компания должна отличаться высокой ликвидностью, не менее 50 процентов ее акций должны быть в открытой подписке. Последним условием является прибыль четыре квартала подряд. Ребалансировка индекса проводится ежеквартально.