Минтранс США начал проверки после массовых жалоб владельцев Tesla

Национальное управление дорожной безопасности (при Минтрансе) США проводит проверки из-за массовых жалоб на отключение экрана в электромобилях американской компании Tesla. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулирующего органа.

Отключение сенсорного экрана обнаружили примерно в 159 тысячах машин.

Предположительно, экран может прекращать работу, когда включена задняя передача. Из-за этого водитель лишается возможности следить за изображением с камеры заднего вида. На данном этапе регулятор приступил к техническому анализу. Недоработка, согласно поступившим жалобам, может иметься в электрокарах Model S и Model X.

12 ноября сообщалось, что конкурент американского производителя электромобилей Tesla — автопроизводитель Ford — решил потеснить компанию Илона Маска на рынке, активизировав усилия по производству собственных электрокаров.

Ранее сообщалось, что к гонке вооружений с Tesla приготовился немецкий автопроизводитель Volkswagen. В компании заявили, что в долгосрочной перспективе климатические изменения станут главной проблемой человечества. Чтобы не стать Nokia в мире автомобилей, Volkswagen собирается увеличить инвестиции в создание технологий, нарастить мощности по производству аккумуляторов и переоборудовать целые заводы под производство электрокаров.