Конкуренты решили потеснить Tesla на рынке

Конкуренты американского производителя электромобилей Tesla решили потеснить компанию Илона Маска на рынке, активизировав усилия по производству собственных электрокаров, сообщает Bloomberg.

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Автопроизводитель Ford увеличивает количество работников, которые будут собирать его полностью электрический пикап F-150, который выйдет на рынок в 2022 году. Модель будет производиться на новом предприятии в Дирборне (штат Мичиган). Кроме того, Ford расширяет линейку электромобилей, которые будут выпускаться на заводе компании в Мексике. В настоящее время на заводе производится сборка электрического Ford Mustang Mach-E. В дальнейшем предприятие будет выпускать еще один электромобиль, однако о какой конкретно модели идет речь, не раскрывается.

Помимо прочего Ford собирается производить электрический грузовик на своем предприятии близ Канзас-Сити в США, инвестировав в проект 100 миллионов долларов. В целом, Ford собирается инвестировать 11,5 миллиарда долларов в электрификацию своей линейки автомобилей. Особое внимание будет уделено «перепрошивке» самых продаваемых моделей.

Информация о планах Ford появилась на следующий день после сообщения о решении другого американского автопроизводителя — компании General Motors — нанять дополнительно 3 тысячи инженеров, дизайнеров и технических специалистов. Они должны заняться разработкой электрокаров и грузовых электромобилей.

Ранее сообщалось, что к гонке вооружений с Tesla приготовился немецкий автопроизводитель Volkswagen. В компании заявили, что в долгосрочной перспективе климатические изменения станут главной проблемой человечества. Чтобы не стать Nokia в мире автомобилей, Volkswagen собирается увеличить инвестиции в создание технологий, нарастить мощности по производству аккумуляторов и переоборудовать целые заводы под производство электрокаров.