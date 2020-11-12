Конкуренты решили потеснить Tesla на рынке

Конкуренты американского производителя электромобилей Tesla решили потеснить компанию Илона Маска на рынке, активизировав усилия по производству собственных электрокаров, сообщает Bloomberg.
Автопроизводитель Ford увеличивает количество работников, которые будут собирать его полностью электрический пикап F-150, который выйдет на рынок в 2022 году. Модель будет производиться на новом предприятии в Дирборне (штат Мичиган). Кроме того, Ford расширяет линейку электромобилей, которые будут выпускаться на заводе компании в Мексике. В настоящее время на заводе производится сборка электрического Ford Mustang Mach-E. В дальнейшем предприятие будет выпускать еще один электромобиль, однако о какой конкретно модели идет речь, не раскрывается.
Помимо прочего Ford собирается производить электрический грузовик на своем предприятии близ Канзас-Сити в США, инвестировав в проект 100 миллионов долларов. В целом, Ford собирается инвестировать 11,5 миллиарда долларов в электрификацию своей линейки автомобилей. Особое внимание будет уделено «перепрошивке» самых продаваемых моделей.
Информация о планах Ford появилась на следующий день после сообщения о решении другого американского автопроизводителя — компании General Motors — нанять дополнительно 3 тысячи инженеров, дизайнеров и технических специалистов. Они должны заняться разработкой электрокаров и грузовых электромобилей.
Ранее сообщалось, что к гонке вооружений с Tesla приготовился немецкий автопроизводитель Volkswagen. В компании заявили, что в долгосрочной перспективе климатические изменения станут главной проблемой человечества. Чтобы не стать Nokia в мире автомобилей, Volkswagen собирается увеличить инвестиции в создание технологий, нарастить мощности по производству аккумуляторов и переоборудовать целые заводы под производство электрокаров.