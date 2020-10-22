Электромобилям предсказали стоимость обычных машин

Производство электрокаров к 2024 году будет стоить столько же, сколько и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом говорится в новом исследовании банка UBS, пишет The Guardian.

Дополнительные затраты на производство электромобилей на аккумуляторных батареях уменьшатся до 1900 долларов за автомобиль к 2022 году (по сравнению с обычными машинами) и полностью исчезнут к 2024 году. В UBS ожидают, что к 2022 году цена аккумуляторов будет ниже 100 долларов за киловатт-час.

Эксперты предсказывают, что снижение затрат приведет к более быстрому переходу на электрокары. Отказ от транспорта, работающего на ископаемом топливе, неизбежен, считают аналитики. Доля рынка электромобилей к 2025 году, по прогнозам, достигнет 17 процентов. К 2030 году на них будет приходиться 40 процентов мировых продаж.

Ранее стало известно, что производитель электрокаров Tesla поставил очередной рекорд. Компания сообщила о росте выручки на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автогигант показал пятый прибыльный квартал подряд.