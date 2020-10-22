Илон Маск похвалился новым рекордом Tesla

Производитель электрокаров Tesla поставил очередной рекорд. Компания сообщила о росте выручки на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автогигант показал пятый прибыльный квартал подряд.

Выручка составила 8,77 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогнозов аналитиков (они ожидали 8,3 миллиарда долларов). Компания Илона Маска получила рекордную прибыль (331 миллион долларов) — это на 131 процент больше по сравнению с прошлым годом. Маск похвалился, что с июля по сентябрь был лучшим кварталом в истории Tesla.

Ранее предприниматель поставил перед сотрудниками компании цель произвести полмиллиона автомобилей в 2020 году. Маск хочет увеличить выпуск электрокаров в четвертом квартале на 17 процентов по сравнению с предыдущим. С начала года Tesla произвела 330 тысяч машин.