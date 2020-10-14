Tesla предсказали грандиозные успехи

Tesla станет компанией с оборотом в два триллиона долларов после того, как в этом году акции автопроизводителя выросли более чем на 400 процентов. Грандиозные успехи автогиганту предсказал инвестор-миллиардер Рон Бэрон, пишет CNBC.

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Бэрон, который является акционером Tesla, заявил, что, по его мнению, продажи автомобилей компании будут расти на 50 процентов ежегодно в ближайшие несколько лет. Компания Бэрона владеет более чем 7,3 миллиона акций автогиганта. Ценные бумаги были приобретены по средней цене 43,07 доллара за штуку.

Инвестируя в Tesla, миллиардер заработал примерно в 10 раз больше, чем вложил. Если Tesla сможет достичь оценки в триллион долларов, то она присоединится к таким технологическим компаниям, как Amazon, Microsoft и Alphabet. Рыночная капитализация Tesla составляет 416,2 миллиарда долларов.

Ранее генеральный директор автопроизводителя Илон Маск поставил перед сотрудниками компании цель произвести полмиллиона автомобилей в 2020 году. Предприниматель хочет увеличить выпуск электрокаров в четвертом квартале на 17 процентов по сравнению с предыдущим.