Tesla предсказали грандиозные успехи

Tesla станет компанией с оборотом в два триллиона долларов после того, как в этом году акции автопроизводителя выросли более чем на 400 процентов. Грандиозные успехи автогиганту предсказал инвестор-миллиардер Рон Бэрон, пишет CNBC.
Бэрон, который является акционером Tesla, заявил, что, по его мнению, продажи автомобилей компании будут расти на 50 процентов ежегодно в ближайшие несколько лет. Компания Бэрона владеет более чем 7,3 миллиона акций автогиганта. Ценные бумаги были приобретены по средней цене 43,07 доллара за штуку.
Инвестируя в Tesla, миллиардер заработал примерно в 10 раз больше, чем вложил. Если Tesla сможет достичь оценки в триллион долларов, то она присоединится к таким технологическим компаниям, как Amazon, Microsoft и Alphabet. Рыночная капитализация Tesla составляет 416,2 миллиарда долларов.
Ранее генеральный директор автопроизводителя Илон Маск поставил перед сотрудниками компании цель произвести полмиллиона автомобилей в 2020 году. Предприниматель хочет увеличить выпуск электрокаров в четвертом квартале на 17 процентов по сравнению с предыдущим.