Илон Маск даст российской компании шанс заработать миллиарды

Глава Tesla Илон Маск призвал горнодобывающие компании производить больше никеля, который является ключевым компонентом при производстве аккумуляторов для электрокаров, пишет Reuters. Предприниматель предоставит шанс заработать миллиарды компаниям, в том числе и российскому «Норильскому никелю», который является крупнейшим производителем металла в мире.

«Tesla даст вам гигантский контракт на длительный период, если вы будете добывать никель эффективно и экологически чисто», — пообещал предприниматель. В мире есть три ключевых поставщика металла — бразильская Vale, российский «Норильский никель» и BHP Group из Западной Австралии.

Маск назвал текущую высокую стоимость батарей препятствием для роста компании. Аккумуляторы с использованием этого элемента держат заряд дольше, поэтому Tesla стремится увеличить производство электромобилей, работающих на таких батареях, хотя цены на другие материалы ниже.

Материалы по теме По наводке На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики Под колесами Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?

Однако аналитики уверены, что объемы, которые понадобятся Tesla, вряд ли послужат убедительным аргументом в пользу увеличения производства. В настоящее время компания использует никель-кобальто-марганцевые (NCM) аккумуляторы от южнокорейской компании LG Chem Ltd. и никель-кобальт-алюминиевые (NCA) аккумуляторы от японской фирмы Panasonic Corp. Эти предприятия покупают никель у горнодобывающих компаний через длинную цепочку поставок.

Эксперты ожидают, что электромобили будут самым быстрорастущим рынком для горнодобывающих компаний. По прогнозам исследовательской компании Wood Mackensie, использование никеля для электромобилей возрастет на 64 процента в период между 2019 и 2025 годами. Однако удовлетворение этого спроса может быть непростой задачей для отрасли, которая медленно наращивает масштабы.

Никель достиг 14-месячного минимума в 10 865 долларов за тонну в марте, но с тех пор восстановился до 13 180 долларов, хотя это примерно на 30 процентов ниже по сравнению с пятилетними максимумами, которые были в сентябре.

В июле Маск сообщил о начале строительства нового автомобильного завода в техасском городе Остин. Предприниматель также заявил о четвертом подряд прибыльном квартале для Tesla.