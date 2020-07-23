Tesla обвинила конкурента в краже секретов

Tesla подала в суд на своего конкурента, компанию Rivian Automotive, обвинив ее в переманивании сотрудников и краже секретных данных, пишет Bloomberg.

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Ведущий мировой производитель электромобилей утверждает, что четверо бывших работников Tesla получили конфиденциальную информацию перед тем, как пойти работать на конкурирующую компанию. Всего в Rivian перешли 178 экс-сотрудников Tesla. Судебный иск о краже данных поступил в суд американского округа Санта-Клара в штате Калифорния.

Rivian опроверг все обвинения. Компания заявила, что требует от всех новых сотрудников подтвердить, «что они не внедряли и не будут внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей», поскольку это противоречит культуре, этике и корпоративным правилам Rivian.

Rivian был основан в 2009 году, штаб-квартира компании расположена в городе Плимут, штат Мичиган. Одним из инвесторов автопроизводителя является компания Amazon. Rivian планирует начать производство своего первого электрического пикапа R1T с аккумуляторной батареей и внедорожника R1S к середине 2021 года. Стоить автомобили будут около 70 тысяч долларов.

В апреле Tesla подала иск к компании Zoox и выиграла процесс. По решению суда стартап обязан выплатить компании Илона Маска компенсацию за кражу секретной информации.

В июле Маск объявил о начале строительства нового автомобильного завода на территории США, который появится в техасском городе Остин. Предприниматель также сообщил о четвертом подряд прибыльном квартале для Tesla.