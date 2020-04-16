У Tesla украли секретные данные

Нескольких бывших сотрудников Tesla поймали на сливе конфиденциальной информации о компании. Перейдя в стартап Zoox, разрабатывающий системы для беспилотного управления автомобилями, они передали ему секретные данные. Об этом пишет Reuters.

Материалы по теме По наводке На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики

В украденной информации содержались сведения о запатентованной системе контроля за производством, складированием, инвентаризацией, дистрибуцией и транспортировкой под названием WARP. В Tesla полагают, что доступ к этим сведениям позволил компании «миновать долгие годы разработки собственной системы логистики».

Tesla подала иск на Zoox и выиграла процесс. По решению суда стартап обязан выплатить компании Илона Маска компенсацию, размер которой не разглашается. Кроме того, Zoox пообещала провести обучение сотрудников по вопросам конфиденциальности, а также осуществить аудит среди работников, доказав таким образом, что никто не сохранил секретную информацию Tesla.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!