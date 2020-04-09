В Tesla начнутся увольнения и сокращения зарплат

В американкой компании Tesla начнутся увольнения из-за закрытия производств на фоне распространения коронавируса, оставшимся сотрудникам сократят зарплаты. Об этом говорится во внутреннем письме компании, выдержки и которого приводит Bloomberg.

Зарплата руководства начиная с вице-президентов будет снижена на 30 процентов, директоров — на 20 процентов, а остальных сотрудников — на 10 процентов. Тех сотрудников, которые не отвечают за ключевые задачи и не могут работать из дома, попросят временно не работать, зарплату им платить не будут, но сохранят медицинскую страховку. Сейчас на компанию работают порядка 56 тысяч человек.

Ранее глава компании Илон Маск утверждал, что ажиотаж вокруг вируса излишен. По его мнению, паника оказывается куда более вредной, чем ущерб от распространения вируса. Маск уверен, что число зараженных коронавирусом «не превысит 0,1 процента от населения планеты». Тем не менее главный завод фирмы в Калифорнии пришлось закрыть.

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