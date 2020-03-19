В США закроют главную фабрику Tesla

Чиновники в Калифорнии, США, заставили главу Tesla Илона Маска временно закрыть главную фабрику компании, расположенную на территории штата. Меры предприняты для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте шерифа округа Аламеда.

Речь идет о предприятии в городе Фримонте — это единственная фабрика Tesla, которая собирает электрокары в Соединенных Штатах. На предприятии работают 10 тысяч человек, которые ежегодно выпускают около 450 тысяч электромобилей.

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Решение принято в связи с указом местных властей, согласно которому только жизненно важные компании и предприятия, такие как продуктовые магазины и аптеки, могут продолжать работать в полной мере.

Всем остальным организациям нужно сократить активности до минимума, постановили американские власти. За нарушение правил грозит штраф или тюремное заключение, пишет Reuters.

Решение американских властей стало ударом для Tesla, которая ранее из-за коронавируса была вынуждена временно закрыть свою новую фабрику в Шанхае. На фоне новостей о закрытии американского предприятия акции компании обвалились более чем на 9 процентов.

Tesla — не единственный автопроизводитель, который столкнулся с проблемами из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что автомобильные компании по всей Европе начали закрывать заводы из-за проблем с поставками и резким падением спроса. Среди них Fiat Chrysler, BMW и Volkswagen.

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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