Илон Маск получит двухмиллиардную премию от Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск сможет получить премию в два миллиарда долларов после того, как средняя рыночная капитализация Tesla превысила 150 миллиардов долларов за полгода. Об этом пишет Bloomberg.

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Теперь Маск имеет право выкупить 1,69 миллиона акции компании, хотя он должен подождать минимум пять лет, прежде чем продать их. Цена одной — 350,02 доллара, таким образом предприниматель мог бы заработать 2,1 миллиарда долларов на ценных бумагах.

В соответствии с условиями соглашения, гендиректор Tesla не получает фиксированной зарплаты и бонусов, а его вознаграждение привязано к показателям компании. Компенсационный пакет включает в себя 12 траншей, которые могут принести Маску более 50 миллиардов долларов, если все цели по капитализации Tesla будут достигнуты.

В мае миллиардер получил право на свою первую премию в размере 775 миллионов долларов после того, как рыночная капитализация автогиганта превысила 100 миллиардов долларов.

В июле стало известно, что Маск вошел в топ-5 богатейших людей мира, его состояние оценивается в 71,5 миллиарда долларов. В основном ему удалось закрепиться в пятерке благодаря росту стоимости акций Tesla. Их цена в июне впервые в истории поднялась выше тысячи долларов, достигнув 1005 долларов.