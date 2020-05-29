Илон Маск получил право на особую премию от Tesla

Глава Tesla Илон Маск получил право на свою первую особую премию-бонус от компании. Об этом пишет CNBC со ссылкой на документы, поданные в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США (Securities and Exchange Commission, SEC).

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Илон Маск не получает в Tesla зарплаты, но может рассчитывать на 20,3 миллиона опционов на акции, которые разделены на 12 траншей, следует из документов компании. Получение траншей связано с достижением Tesla целей по росту стоимости. Одной из них — средняя рыночная капитализация выше 100 миллиардов долларов за шесть месяцев — Tesla достигла в начале мая.

После этого Маск получил право выкупить 1,69 миллиона акции компании по цене в 350 долларов за штуку. На бирже в момент закрытия предыдущих торгов бумаги стоили больше 800 долларов за бумагу. Таким образом глава Tesla может заработать 775 миллиона долларов. Однако, согласно последнему финансовому отчету Tesla, Маск должен владеть бумагами не менее пяти лет до того, как сможет их продать.

По состоянию на 1 мая 2020 года, Илон Маск являлся владельцем 18,5 процента акций компании. Стоимости почти пятой части компании составляет 24 миллиарда долларов.

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