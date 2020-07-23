Илон Маск пообещал новый завод Tesla с бабочками и рыбами

Гендиректор Tesla Илон Маск в ходе пресс-конференции по случаю квартального отчета автоконцерна объявил о начале строительства нового автомобильного завода на территории США, который появится в техасском городе Остин. При этом бизнесмен пообещал, что фабрика станет «экологическим раем», пишет The Verge.

По его словам, пространство завода откроют для посещения. Там появится дощатая набережная, велосипедные и пешеходные дорожки. «Птицы на деревьях, бабочки, рыбы в ручьях», — описал он будущее предприятие. Строительство фабрики началось в минувшие выходные. Под него выделена территория площадью порядка 850 гектаров.

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Компания искала место для нового завода несколько месяцев. Маск добился от властей штата и округа предоставления налоговых льгот, что было главным условием выбора этого места. Преференции помогут сэкономить ему десятки миллионов долларов.

Вторым вариантом был город Талса в Оклахоме, в котором даже установили гигантскую статую Маска, чтобы повлиять на его выбор. Глава Tesla указал, что автоконцерн обязательно будет учитывать такую возможность при реализации будущих проектов.

Также на пресс-конференции Маск сообщил о четвертом подряд прибыльном квартале для компании, что серьезно повышает шансы на включение компании в индекс S&P 500. После этого стоимость акций автопроизводителя может значительно вырасти, так как крупнейшие индексные фонды начнут включать их в свои портфели.

В начале года Tesla открыла в Китае свое первое зарубежное предприятие. Также компания добилась права на строительство завода в Германии. В совокупности эти и другие факторы привели к взлету акций компании, на который не повлиял даже мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Сам Илон Маск на этом фоне вошел в пятерку богатейших людей мира.