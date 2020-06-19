Илон Маск решил шантажировать американские власти заводом

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск решил шантажировать власти Техаса. Компания предложила построить в городе Остин завод и создать необходимые во время пандемии коронавируса рабочие места, но только при условии предоставления налоговых льгот, следует из официальных документов, опубликованных на этой неделе.

В настоящий момент Tesla выбирает место под строительство завода, в которое планирует инвестировать около миллиарда долларов. Предполагается, что площадь предприятия составит около пяти миллионов квадратных футов (46 гектаров). На производстве будет задействовано пять тысяч человек. Завод займется выпуском электрических пикапов Cybertruck, а также кроссоверов Model Y.

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В качестве вариантов рассматриваются Остин (штат Техас) и Талса (штат Оклахома). Последний город руководство компании считает более предпочтительным, и для выравнивания условий работы от Техаса потребуются налоговые послабления. Переговоры все еще продолжаются.

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