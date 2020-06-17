Названа любимая компания желающих заработать россиян

Наибольший интерес российских инвесторов среди западных корпораций вызывает компания Tesla. Такие данные приводит финансовая платформа Investing.com, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главный редактор портала Анастасия Кошелева назвала эпатажное поведение Илона Маска одной из причин любви инвесторов к Tesla. По ее словам, компания вряд ли относится к разряду высокорисковых, однако ее характеризуют скачки котировок после резких заявлений руководства или успешных проектов. С начала года Tesla выросла на 138,2 процента.

Кроме Tesla, у желающих заработать на акциях россиян пользуется популярностью производитель фармацевтических препаратов Mallinckrodt Pharmaceuticals, чьи котировки выросли более чем вдвое за три месяца (на 110 процентов), Boeing и Apple.

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Среди российских компаний предпочтение отдается Сбербанку, «Газпрому», «Аэрофлоту», «Норникелю», «Лукойлу», «Яндексу» и другим крупным игрокам рынка. Аналитики оценивали данные пяти миллионов пользователей русскоязычной версии портала за два года.

Стоимость акций Tesla 10 июня впервые в истории поднялась выше тысячи долларов. На момент публикации акция стоила 982 доллара. Аналитики связывали рекордное подорожание с растущим спросом на электрокар Tesla Model 3 со стороны Китая.

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