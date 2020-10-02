Tesla установила рекорд

Американский производитель электромобилей Tesla установил рекорд по продажам за третий квартал 2020 года, реализовав 139,3 тысячи машин, следует из сообщения на сайте компании.

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Результаты превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших 134,7 тысячи поставленных электромобилей всех моделей. При этом по отдельным моделям результат оказался хуже предварительных оценок. Так, Model 3 и Model Y совокупно показали 124,1 тысячи машин против ожидавшихся 128 тысяч.

Аналитики отмечают, что разные модели Tesla могли помешать друг другу. Так, спрос на Model 3 снизился после выхода Model Y.

Общий результат по продажам за первые девять месяцев года составил 318 тысяч машин. Это означает, что для достижения обозначенной главой компании Илоном Маском цели в 500 тысяч электромобилей в год необходимо продать еще 182 тысячи за три месяца. Невыполнение задачи может негативно сказаться на котировках акций Tesla.

При этом производство автомобилей в третьем квартале по сравнению с периодом с апреля по июнь выросло на 76 процентов — до 145 тысяч штук. Показатели сравнимы с уровнем, демонстрировавшимся до коронавируса и вызванных им закрытий производств.

Главной причиной роста продаж специалисты называют январское открытие завода Tesla в китайском Шанхае. Производство стало первым, расположенным за пределами Калифорнии, где находится штаб-квартира компании.