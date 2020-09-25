Tesla назвали музой Китая

Опрошенные Reuters эксперты назвали американского производителя электромобилей Tesla музой для китайских конкурентов и покупателей, которые вдохновляются дизайном и успехами компании Илона Маска.

Сразу несколько китайских производителей электромобилей, многие из которых находятся на начальной стадии развития и представляют собою стартапы, ориентируются на бизнес-модель Tesla, пользующуюся успехами на местном рынке. Даже на фоне общего спада экономики из-за пандемии коронавируса продажи компании в Китае за первые восемь месяцев 2020 года выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 73,6 тысячи машин.

Многие аналитики сравнивают продукцию Tesla с первыми смартфонами iPhone от Apple и отождествляют ее с техническим прорывом. Во многом из-за показателей Tesla китайские инвесторы, в том числе венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, вкладываются в NIO, XPeng, Li Auto, WM Motor и других производителей электромобилей. Некоторые из них в обозримом будущем собираются провести IPO и выйти на биржу.

О смене статуса на публичную компанию задумывается даже Aiways, которая за три года существования сумела привлечь всего 10 миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов). В ее руководстве работают выходцы из крупнейших мировых корпораций, таких как Volvo, Mercedes-Benz, Skoda и Volkswagen.

Перспективы китайских игроков, берущих пример с Tesla, подкреплены спросом местных жителей на электромобили. В 2020 году он вновь начал расти после прошлогоднего спада, вызванного сокращением государственных программ по субсидированию закупок. Однако теперь многие китайцы руководствуются соображениями энергоэффективности и экологичности.