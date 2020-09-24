Виновниками проблем Tesla назвали фермеров

Американских фермеров из штата Невада назвали одними из виновников проблем, с которыми столкнулся производитель электромобилей Tesla при реализации проекта по производству лития, пишет Reuters.

Речь идет о строительстве завода по производству сырья для фабрики Gigafactory, расположенной в Неваде. Последняя выпускает литий-ионные аккумуляторы для электромобилей Tesla, и компания задумалась об альтернативных источниках поставок лития.

Основатель и глава Tesla Илон Маск уже сообщил акционерам о получении права на участок земли площадью 10 тысяч акров (четыре тысячи гектар). По плану компании, при производстве будет применяться новая технология, позволяющая получать литий напрямую из глины. Обычно его вырабатывают либо из соляного раствора, либо из минерала под названием сподумен.

По утверждению Маска, новый способ является наиболее экологичным, однако специалисты пока проявляют скептицизм и сомневаются в том, что он может быть реализован на практике. По их мнению, руководство Tesla раскрывает слишком мало деталей, пытаясь произвести впечатление на акционеров и потенциальных инвесторов.

При этом компания может столкнуться и с другими сложностями, например, с бюрократическими барьерами на пути к реализации проекта. Так, уже существующие производства получали необходимые разрешения на протяжении более чем 10 лет. Наконец, Tesla придется конкурировать с фермерами штата Невада за доступ к подземным источникам воды, дефицитной в регионе.