Акции Tesla обвалились после обещания Маска

Акции американского производителя электрокаров Tesla обвалились после обещания главы корпорации Илона Маска создать «дешевый» беспилотный автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq.

Акции упали более чем на 11 процентов на фоне разочарования инвесторов заявлениями Маска.

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По состоянию на 22:06 по московскому времени акции дешевеют на 11,32 процента, до 377,17 доллара за штуку. Накануне они снизились в цене на 5,6 процента.

22 сентября Маск пообещал создать «дешевый» беспилотный автомобиль. По его словам, через три года компания начнет выпускать по-настоящему привлекательные автомобили за 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей).

Перед этим Маск обвалил акции компании в преддверии Battery Day — дня презентации новых технологий, связанных с аккумуляторами. Во вторник после открытия торгов в США акции Tesla упали на 6 процентов.