Илон Маск обвалил акции Tesla

Глава Tesla Илон Маск обвалил акции компании в преддверии Battery Day — дня презентации новых технологий, связанных с аккумуляторами, который пройдет 22 сентября. Об этом пишет CNBC.

Пока Tesla закупает батареи для своих электрокаров у сторонних производителей, например, Panasonic. Аналитики рассчитывали, что 22 сентября компания представит свою собственную аккумуляторную батарею, которая позволит Tesla сохранить преимущество над конкурентами на рынке электрокаров.

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Однако накануне Маск развеял надежды инвесторов. Глава компании заявил, что представленная во вторник технология в долгосрочной перспективе повлияет на производство электрического грузовика Tesla Semi, пикапа Cybertruck и спортивного автомобиля Roadster. «Но то, что мы покажем, не пойдет в массовое производство до 2022 года», — написал Маск в Twitter.

Он добавил, что пока Tesla наращивает закупки батарей у Panasonic, LG и CATL, а также рассматривает возможность их приобретения и у других партнеров. Однако даже с ростом закупок батарей компания все равно прогнозирует их дефицит к 2022 году, если Tesla не наладит собственное производство.

В результате заявления Маска во вторник после открытия торгов в США акции Tesla упали на 6 процентов, свидетельствуют данные Nasdaq. На момент написания материала стоимость одной бумаги составляла 424 доллара. Несмотря на падение, бумаги все равно стоят в четыре раза дороже по сравнению с началом года.